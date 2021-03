Mi mamá cocina mejor que la tuya: Johanna y Gian Piero se enfrentarán a Rosángela y Facundo

Este domingo 7 de marzo regresa el programa en su quinta temporada y bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Este domingo a las 7 de la noche regresa "Mi mamá cocina mejor que la tuya" por las pantallas de América Televisión. "Llegó la hora de entretener a toda la familia peruana y siento cosquillas en el estómago, estoy muy emocionado por el inicio del programa, tener en el estreno a Johanna y Gian Piero es una señal de buena suerte, a ellos los quiero y respeto mucho, me ha parecido lindo tenerlos en mi casa", expresó Yaco Eskenazi.

Por su parte, Ethel Pozo agregó: "El programa es para todas las familias, ya es como una tradición en el hogar de todos los peruanos los domingos a las 7 de la noche, llegamos con el corazón lleno de amor para divertirnos juntos. Y este programa de estreno ha sido demasiado divertido, me he reído tanto que ya me empezó a doler la mandíbula, hemos bailado, cantado, hemos recorrido épocas…"

Invitados de lujo en "Mi mamá cocina mejor que la tuya"

Facundo González y Rosángela Espinoza demostraron no ser tan buenos en la cocina al igual que sus rivales, Gian Piero y Johanna. "La 'chata' bien juiciosa, no le gusta perder igual que a mí, empezamos bien, pero luego se nos quemó el pollo, igual nos divertimos un montón".

Johanna comentó: "Yo sí sé cocinar, pero el tiempo nos jugó una mala pasada, igual, nos divertimos mucho en el programa, le deseo todos los éxitos del mundo y que dure siempre porque a la gente le gusta muchísimo".

Y sobre Yaco Eskenazi dijo: "Lo amo, lo adoro, me encanta, está actuando, está conduciendo, es una persona a la que le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración, encima, es el más churro de todos después de Gian Piero".