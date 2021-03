Mayella Lloclla: "Yo no conquisto por el estómago, conquisto con mi baile y mi carisma"

La actriz, quien interpreta a Fiorella en Dos Hermanas, estará este domingo en Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Mayella Lloclla estará presente este domingo En mi mamá cocina mejor que la tuya junto a Erick Elera, Sebastián Monteghirfo y Melissa Paredes. Al respecto, la actriz brindó unas declaraciones para América Televisión.

Este domingo te veremos por primera vez en Mi mamá cocina, ¿cómo la pasaste?

- Me encantó, me divertí mucho, pero perdí un poco la paciencia porque Erick no sabe cocinar y, además, no escuchó mis indicaciones. Yo no sé cocinar, pero Erick está peor. ¿Y la competencia? Sebastián estaba en las nubes y con Meli nos salió el lado competitivo, ambas hicimos todo por ganar, ya lo verán este domingo.

Entonces, no conquistas por el estómago…

- No, yo no conquisto por el estómago, conquisto con mi baile y mi carisma. En casa, cuando hay que cocinar, quien lo hace es Jhefry, mi pareja, él sí me engríe con la comida.

Y como reto, Erick y tú sorprendieron bailando "El bolero de Raquel", ¿antes habían realizado un baile juntos?

- Me encantó bailar con Erick, aunque lo conozco poco, nuestro baile fluyó porque el arte es lo que nos gusta. En Mi mamá cocina tuve la oportunidad de interactuar más con Erick, porque en la novela mi personaje no tiene una relación directa con el de él, no hemos hecho escenas juntos, y es la primera vez que estamos en un proyecto. Me encantó esta oportunidad porque él es un chico muy talentoso y divertido.

Cambiando de tema, ¿qué ves para ti en el futuro?

- Profesionalmente, quiero seguir haciendo más películas y series. ¿Y conducir un programa? Sí, me gustaría conducir un programa, sería un gran reto. Y, personalmente, nunca fue mi prioridad casarme, pero mi hijo, Gael, reclama, nos pregunta a su papá y a mí cuándo nos vamos a casar, y eso nos hace evaluarlo. ¿Otro hijo? No descarto ser mamá por segunda vez, pero por ahora no, en un futuro.

