Mario Irivarren a Vania Bludau antes de anunciar ruptura: "Estabas muy malhumorada y engreída"

Según las imágenes, Vania y Mario estuvieron discutiendo porque no se pusieron de acuerdo con la técnica adecuada para preparar una comida. Vania daba indicaciones a Mario, pero no se complementaron y terminaron mal.

"Tú estabas muy malhumorada, de verdad. No me guiabas, muy engreída. Te decía '¿qué hago?' hacía lo que me indicabas y me decías que lo vuelva a hacer. 'Corta una rodaja delgadita', 'parte por la mitad', lo hacía y luego me decías que no lo hacía bien.", dijo Mario.