Mario Irivarren: "Mi mamá está muy contenta con mi relación con Vania"

Este domingo te veremos cocinar en Mi mamá cocina junto a Vania, ¿qué tal la experiencia?

- La pasé muy bien, fue muy divertido. Yo no sé cocinar, soy flojo en la cocina, no me gusta, pero Vania me indicó muy bien, ella sí sabe cocinar, tiene buen gusto y buen toque. Yo sé que nunca conquistaría por el estómago, por eso te hago reír, te saco a bailar o toco mi guitarra (risas).

Y como reto, en el programa, le cantas a Vania mientras tocas la guitarra, ¿así la conquistaste?

- Sí, fue una de las técnicas. Nunca había tocado en vivo, me da cierta vergüenza porque soy un guitarrista amateur y canto mal, pero me gustó cantar para ella, sabía que sería un lindo detalle, entonces, a pesar de la vergüenza, lo hice y le puse mucho amor.

¿Vania es el amor de tu vida?

- Uno no tiene la capacidad de ver el futuro y la persona que está a tu lado es en ese momento el amor de tu vida, y espero que Vania siempre forme parte de mi vida. Ella y yo tenemos pensamientos similares en este sentido. Cuando nos preguntan qué vamos a hacer porque vivimos en países distintos, decimos, 'no sé'. Yo iré, ella vendrá, estaremos juntos un tiempo, otro, separados, quizá algún día ella o yo podamos establecernos en la misma ciudad, no lo sé, ¿para qué me voy a preocupar por lo que aún no llega? Yo vivo el momento actual y lo que vivimos es un lindo momento, la pasamos muy bien juntos, finalmente, eso es lo que importa, el ahora.

Volviendo a la cocina, ¿tu mamá nunca te enseñó a cocinar?

- Mi mamá sabe que no sé cocinar, y que más que ayudar, yo entro a la cocina a hacer destrozos. No me gusta la cocina, es algo que está en mí, en mi personalidad, no me gusta estar parado frente a la cocina. Yo puedo lavar los platos, colaboro con eso.

Hablando de tu mamá, ¿cómo se lleva con Vania?

- Mi mamá está muy contenta con mi relación, ve en Vania una linda energía, una muy buena vibra, y eso le encanta, además, ella me ve bien, y eso le gusta. Mi mamá y Vania se llevan muy bien, es mentira que se llevan mal. Se puso en la boca de mi mamá palabras que nunca dijo y que no coinciden con la realidad.

También se especuló que Vania y tú estarían distanciados…

- Eso también es falso. Lo que hacemos frente a estas noticias es ignorar, escapa de nuestras manos que otras personas afirmen cosas que no son. Cuando uno está en la televisión tiene que saber ponerse una coraza, hacer oídos sordos e ignorar este tipo de comentarios.

