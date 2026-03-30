Magdyel Ugaz regresa a América TV con 'Señora del destino'

Magdyel Ugaz vuelve a las pantallas de televisión con una nueva producción de 'Del Barrio Producciones', 'Globo' y 'América Multimedia'. La actriz peruana protagonizará “Señora del Destino”, reconocida como uno de los éxitos más grandes de Globo en lo que va del siglo XXI. Su estreno en versión peruana está previsto para abril de 2026 en horario estelar de América TV.