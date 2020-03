Actores y cantantes coreanos que anunciaron su matrimonio e hijos de forma sorpresiva

Muchas veces para los actores y cantantes surcoreanos revelar que están en una relación sentimental con otro artista o una persona no celebridad puede convertirse en un gran problema al momento de hacerlo público.

Si bien hay quienes no han tenido mayores repercusiones negativas, algunos de ellos se ven sometidos a las críticas de quienes en su momento pudieron considerarse fanáticos de ellos o no e incluso podría significar el alejamiento de la industria del entretenimiento.

En las últimas semanas, Chen un integrante del popular grupo EXO y un actor en servicio militar han salido al frente para contar que decidieron formar su propia familia; es por eso que, en esta publicación rememoramos seis de los casos que más causaron sorpresa entre sus fans.

DONG HO (U-KISS)

Cuando NH Media anunció la salida de Shin Dong Ho de la boyband U-KISS en octubre del 2013, se señaló que el motivo principal era por problemas de salud y sus deseos de poder disfrutar de una vida normal para tener mejorar su estado.



“Dong Ho ha estado con la compañía mucho tiempo como miembro de U-KISS y durante este tiempo tuvo dificultades adaptándose a la vida de artista. Expresó su deseo de vivir como un ciudadano normal en lugar de una celebridad”, comentó aquella vez un representante de la compañía a la que pertenecía. Convertido ya en DJ, el artista nacido el 29 de junio de 1994, se casó el 28 de noviembre con una joven no celebridad un año mayor que él después de un año de noviazgo en una ceremonia privada.





“Siempre he querido casarme temprano. Estoy muy enamorado de mi novia. Por supuesto que hay personas que se preocupan por nosotros al casarnos tan jóvenes, pero hablamos mucho entre los dos de antemano”, sostuvo Shin.

Meses más tarde, el 28 de junio de 2016, la cadena KBS informó que Dong Ho se convertiría en padre. El 26 de agosto de ese mismo año, el pequeño Asher celebró los cien días desde su nacimiento.

No fue duradero

Tres años después de matrimonio, el 20 de septiembre de 2018, Dong Ho confirmó su divorcio de SeeHee, a causa de diferencias de personalidad, aunque recalcó que mantendrían su responsabilidad de padres.

ELI (U-KISS)

Otro de los miembros de U-KISS que también dio a conocer que estaba en una relación matrimonial fue Kim Kyung Jae, más conocido como Eli.

El 4 de diciembre, de 2015, el rapero del grupo reveló que se había casado con su novia 11 años mayor que él, tras un noviazgo de cinco años, además que estaban a la espera de su primer hijo.



“Hola a todos. Sé que probablemente ya todos sepan que tengo una novia por el anillo que llevo en mi dedo. Hemos estado juntos cerca de cinco años y nos amamos mucho. En realidad presentamos nuestra licencia de matrimonio el 5 de junio del 2014 y actualmente estamos felizmente casados con un bebé en camino. Mi esposa tiene tres meses de embarazo y para el próximo verano seré papá. Aún no tenemos nuestra ceremonia, pero intentaremos tener una muy pronto. Sé que esto pueda ser una sorpresa para todos, pero pensamos que debían saber. Gracias a todos por su apoyo todo este tiempo y me disculpo si alguien se siente traicionado, y entiendo si ya no apoyan a U-KISS”.

El pequeño Kim Michael (Min Soo) nació el 7 de junio del 2016. Después de tres años de matrimonio, Eli y Ji Yeon Soo festejaron su boda el 3 de Junio del 2017.

SUNGMIN (Super Junior)

Sung Min, el integrante de la reconocida boyband Super Junior, provocó un gran revuelo por casamiento con la actriz Kim Sa Eun, a quien conoció durante su participación en la obra musical "Los Tres Mosqueteros".

La confirmación de la relación de la pareja se había dado el 24 de Septiembre de 2014. Sin embargo, la controversia al propagarse los rumores de su matrimonio generaron incomodidad entre sus seguidores, sobre todo porque la agencia de su novia lo había negado.

El 14 de octubre de ese mismo año, Sung Min confirmó que se casaría el 13 de diciembre com Sa Eun con un mensaje de disculpas.

“Pido disculpas por dejar que todos se enterasen a través de las noticias primero. Me pone triste pensar en todos los fans que deben haber estado alarmados por la noticia. Antes de revelarla, pensé mucho en ello, no porque tuviera miedo de la decisión que había tomado, sino porque estaba preocupado por las personas con las que estoy agradecido, por haber sido sorprendidas por la noticia. Estoy un poco tarde, pero con el amor y la confianza que me han dado, he ganado el coraje de revelar mi decisión. Continuando con mis actividades, voy a hacer mi mejor esfuerzo para devolver el amor y el apoyo de todos”, escribió el también compositor.

En su contra

En 2017, cuando el miembro de Super Junior ya había finalizado su servicio militar, se dio conocer la noticia del regreso del grupo con un nuevo material musical, pero la noticia no fue tomada de la mejor manera por todos los fans coreanos. Ellos se manifestaron con pedidos para que fuera excluido de ese comeback.

SM Entertainment comunicó que Sungmin no sería parte del proyecto que se alistaba y el grupo haría un regreso con siete miembros. CHEN (EXO) Si duda la noticia que más impactó a los fans del Kpop a inicios del 2020 fue el anuncio del integrante de la agrupación EXO Chen, quien el 13 de enero informó su matrimonio y embarazo de su novia, una joven que no es celebridad.



SM Entertainment publicó un comunicado oficial sobre el tema:

"Hola. Este es SM Entertainment.

Chen ha conocido a alguien precioso para él y se casará. La novia no es una celebridad, y la boda se llevará a cabo en privado con solo la asistencia de sus familias.

Para respetar las opiniones de sus familias, la boda y todo lo relacionado con ella se llevará a cabo en privado, por lo que les pedimos a los fans y reporteros su amable comprensión.

Chen continuará trabajando duro como artista.

Les pedimos que envíen a Chen muchas bendiciones y mensajes de celebración.

Gracias."

Kim Jong Dae, nombre real del intérprete "Beautiful goodbye", escribió una carta dirigiéndose a sus fans sobre las recientes noticias. "Hola, soy Chen. Estoy escribiendo porque tengo algo que decirte. No sé cómo empezar y estoy muy nervioso por dar la noticia. Pero quería ser el primero en decirle a mis fanáticos, quién me mostraron amor y apoyo, así que estoy escribiendo a pesar de mi tosca escritura. Tengo una novia con la que quiero pasar el resto de mi vida. Al principio, estaba preocupado por las consecuencias de mi decisión. Pero lo estaba discutiendo con la agencia y los miembros sobre cómo entregar esto, para que no se sorprendan de la nada. Pero luego recibí buenas noticias.



Ahora que no podía hacer lo que había planeado con mi agencia y miembros, acumulé mi coraje, aunque no estoy completamente preparado. No pude aguantarlo más. Agradezco a mis miembros que realmente me felicitaron, y muchas gracias por su amor y apoyo.

Estaré eternamente agradecido por tu amor y haré lo mejor que pueda en mi lugar, como siempre, para corresponder a tu amor.

Gracias siempre".

Las reacciones tras la noticia

Para los fanáticos coreanos, el comunicado cayó como un baldazo de agua fría y las campañas en contra de Chen no se hicieron esperar para exigir su salida de EXO, agrupación cuyos miembros han disminuido por diferentes motivos en los últimos años.

El cantante volvió a pronunciarse el 19 de febrero con una nueva misiva de disculpas hacia sus fans por su repentino anuncio.

"Hola, Soy Chen. Luego de preocuparme mucho sobre cómo debería expresar mis sentimientos, me tomó hasta ahora poder escribir a EXO-L.



Estoy preocupado de que pueda herirlos a través de mi mala redacción, pero quiero empezar disculpándome con todos quienes han esperado todo este tiempo. También quiero expresar mis disculpas con EXO-L quienes debieron estar muy sorprendidas y tomadas por sorpresa por la noticia repentina.

Cuando primero escribí esa carta, era también mi primera vez experimentando tal cosa, así que me preocupé mucho sobre qué debía decirle a EXO-L quien ha estado conmigo. Aún así, escribí una carta porque pensé que necesitaba decirles a ustedes primero de forma personal… sin embargo, de forma no intencional mi mala redacción causó decepción y dolor, y mirándolos experimentar eso hizo que mi corazón doliera también.

No sé si mis sentimientos serán plasmados bien, pero estoy sinceramente agradecido por el amor que me han dado y sé más que nadie que soy quien soy hoy gracias a ese amor.

Quiero disculparme una vez más por expresar mis disculpas a ustedes tan tarde. Además, les mostraré cómo continuaré realizando mi mejor esfuerzo. Gracias."

SM lo apoya

La agencia se pronunció de manera oficial el 20 de febrero y dio una declaración sobre el futuro del artista de 27 años en EXO.

"Hola. Somos SM Entertainment.

Esta es una declaración con respecto a la postura de los miembros de EXO y la agencia sobre la dirección futura de las actividades de EXO.

Como agencia de gestión de EXO, hemos priorizado las opiniones de los miembros con respecto a asuntos importantes, incluida la dirección del equipo y las actividades de los miembros.

Antes de anunciar oficialmente el matrimonio del miembro Chen, hubo una discusión con los miembros de EXO. Los miembros de EXO, al haber experimentado el dolor de la salida de varios miembros, expresaron su intención de querer continuar juntos como lo han hecho hasta ahora. La agencia también respeta su opinión y no habrá cambios en la alineación de EXO.

Además, hay miembros que pronto se alistarán en el ejército, por lo que desde el año pasado se ha planificado que las actividades de EXO de este año se centren en actividades individuales y de unidad. Las actividades de los miembros serán reveladas una por una.

Los miembros de EXO continuarán promocionando de varias formas como EXO, artistas solistas y unidades, y recompensarán el amor de los fans.

También brindaremos todo nuestro apoyo en todas las formas posibles para un mayor crecimiento de EXO y sus miembros.

Gracias."

SUNGJOON El 2020 empezó con noticias inesperadas en el mundo del Hayllu y tras la noticia de Chen, otra de las bombas fue el anuncio de matrimonio del actor Bang Sung Joon, conocido por sus personajes en "Cásate conmigo" ("Can We Get Married"), "Madame Antoine", "Gu Family Book", "Alta society (High Society)", entre otros.



El también modelo, quien ingresó el 18 de diciembre de 2018 al servicio militar, dio a conocer la noticia a través de un comunicado emitido por la agencia O& Entertainment.

De acuerdo a la información brindada el 3 de febrero de 2020, la compañía reveló que el actor Sung Joon está casado y tiene un hijo.

“Tenemos noticias sobre Sung Joon, quien inició el servicio militar en diciembre del 2018. Antes de iniciar su servicio, Sung Joon estaba en una relación con alguien con quien planeaba casarse. Justo antes de iniciar su servicio, una preciosa nueva vida llegó, y la pareja rápidamente realizó los procedimientos legales de casarse antes de que él iniciara el servicio. Por responsabilidad con su esposa e hijo, Sung Joon solicitó un cambio de asignación y realizará el resto de su servicio militar como reserva de tiempo completo”.

Además se compartió una carta escrita a mano de parte del actor.

"Hola. Soy el actor Sung Joon y estoy saludándolos por primera vez en algo de tiempo.

Siempre he sido malo expresándome a través de palabras y pensé mucho sobre cómo podía expresar mi historia personal antes de tomar la decisión de empezar a escribir.

He estado realizando el servicio militar coreano por aproximadamente un año. Cerca del momento de inicio, pasé por varios grandes cambios en mi vida y me pasaron cosas felices. Descubrí a alguien a quien amo y con quien quiero pasar el resto de mi vida. Estábamos muy felices planeando nuestra boda cuando escuchamos que tendríamos un bebé.

Estábamos muy felices, fue como un milagro y una bendición. Pero inicié el servicio poco después y quería poner protección a estas dos adoradas personas en mi vida. Así que realizamos los procedimientos legales para convertirnos en una pareja casada tan pronto pudimos y fuimos incapaces de realizar una boda donde pudiéramos saludar a muchas personas. Creo que ese fue lo mejor que pude hacer con mi servicio militar que estaba por iniciar.

Un año ha pasado y por preocupación a mi esposa, quien ha tenido que hacer todo sin mí, solicité un cambio de asignación y empecé a realizar el resto de mi servicio militar como reserva de tiempo completo.

Como nuevo jefe de una familia, quería estar más cerca de mi familia para protegerlos y yo también quería tomar esta oportunidad para compartir de forma honesta mi historia personal con ustedes, aunque puede que sea un poco tarde. Aunque son noticias felices y buenas, me arrepiento por no ser capaz de decirles inmediatamente en ese momento, y estaré muy feliz si ustedes pudieran comprender mi historia y mi deseo por ser buen jefe de familia.

Diligentemente realizaré el resto de mi servicio militar y luego regresaré como actor Sung Joon, una persona más fuerte y madura que también es jefe de familia.

Con el nuevo inicio del 2020, también estoy anticipando cambio y trabajar fuerte. Gracias, como siempre."

MINHWAN y YULHEE (FTIsland y Laboum)

Min Hwan, integrante de la agrupación FTISLAND, causó gran impresión entre sus fans al revelarse que sostenía una relación con la cantante Yul Hee, exmiembro de la girlband LABOUM, luego de que el 21 de septiembre de 2017 surgieran rumores por la publicación de imágenes suyas juntos, publicadas en la cuenta de una red social de la joven.

Una fuente de la agencia del baterista, FNC Entertainment, declaró: “Después de consultar con Min Hwan, hemos confirmado que él y Yul Hee están actualmente en una relación después de conocerse como dos personas que trabajan en la misma industria. Esperamos que ustedes los vean con calidez”.

Fue el artista de 27 años, quien comunicó el el 4 de enero de 2018 que se casaría, mediante una publicación en Instagram, noticia que fue confirmada por su compañía.

“Estoy escribiendo esta carta ya que hay noticias que quiero compartir oficialmente con ustedes primero. Al tomar la gran decisión de casarme en la vida, sentí una gran gratitud por los mensajes de felicitación de muchas personas.

Una vez más sentí que hay muchas personas por las cuales estar agradecido. Cuando compartí la noticia con mis familiares, con los que he estado desde antes del debut, todos nos felicitaron sinceramente, y nuestra amistad se desarrolló para poder hablar sobre un tipo diferente de futuro. No sé cómo debería retribuirles.

Más que nada, expreso sinceramente mi gratitud a todos ustedes que son personas por las que puedo estar agradecido. Como lo he hecho hasta ahora, nunca olvidaré mi gratitud hacia todos ustedes que han caminado conmigo por más de 10 años. Trabajaré duro para retribuir con diligencia la música nuevamente.

Muchas gracias”.

El 9 de mayo de 2018, Minhwan escribió una carta en el fan cafe de FTISLAND y reveló que su prometida estaba embarazada antes que alguien más lo haga. “¡Seré papá muy pronto!. Todavía soy joven y me hace falta mucho en términos de convertirme en papá, ¡pero estoy tratando fuertemente para convertirme en un padre bueno y respetable!”.



El 10 de mayo un medio de comunicación reportó que durante el proceso de preparación de su boda durante los últimos meses, él y Yul Hee registraron de forma natural el matrimonio, confirmando su estado de pareja casada. La agencia de Minhwan confirmó la noticia.

Los esposos recibieron la llegada de su primogénito Jjang-ie (Choi Jae Yul) el 18 de mayo de 2018. Posteriormente, el 19 de octubre de 2018 Choi Min Hwan y Kim Yul Hee realizaron una ceremonia de bodas privada en Seúl.

La familia crece

El 16 de agosto de 2019, se dio a conocer que la pareja esperaba a su segundo hijo, lo cual fue confirmado por la compañía que representa al artista y para el 8 de enero de 2020 anunciaron que se trataban de dos niñas.

Min Han publicó el 11 de febrero de 2020 un nuevo mensaje a través de Instagram:

"Hola, soy Minhwan,

Hoy 11 de febrero, era la fecha de parto de nuestras gemelas Ddo. Ddo-ya (Choi Ah Yoon) nació a las 9:18 a.m. y Ddoddo-ya (Choi Ah Rin) a las 9:19 a.m. con buena salud, Mi esposa también se está recuperando fuertemente, todavía no puedo creer que soy el padre de tres hijos, pero trabajaré aún más para vivir una vida más hermosa con nuestros hijos. Muchas gracias a todos los que han mostrado su apoyo."

