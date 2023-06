Jota Benz sobre papá de Angie Arizaga: "Don Lucho es como un papá para mí"

"Yo me defiendo en la cocina, no me voy a morir de hambre, esta es la primera vez que Lucho y yo cocinamos juntos, aunque ya hemos hecho parrilla antes, pero aquí es diferente, y le he demostrado a mi suegro que en la cocina yo mismo soy", dijo Jota tras su participación en la cocina de Ethel y Yaco .