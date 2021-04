El empresario demostrará sus dotes culinarios junto a Mariella Zanetti.

No te pierdas el programa de este domingo. Jonathan Maicelo se enfrentará a Mariella Zanetti en Mi mamá cocina mejor que la tuya. Al respecto, Jonathan brindó unas declaraciones durante una entrevista.

Este domingo llegas a la cocina de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, y te enfrentas a la gran Mariella Zanetti, en una noche de comida y mucho barrio…

- Claro, yo tengo mucho barrio, como la querida Mariella y mi compadre Yaco, la que sí estaba en otra era Ethel, creo que, a veces, no entendía lo que hablábamos (risas). A Ethel le falta bastante barrio, Yaco le está enseñando algo, pero aún le falta.

¿Y sabes cocinar?

- Yo no sé cocinar, pero hice mi mayor esfuerzo, mi mamá no me enseñó, y sé que eso estuvo mal, por eso a mi hijo sí le estamos enseñando a preparar algunos platos.

Y si no conquistas por el estómago, ¿cómo conquistas?

- Yo no conquisto por el estómago, conquisto con mi flow, no soy bonito, pero tengo lo mío.

¿Y qué tal la competencia?

- Mariella sabe cocinar, ella es de la escuela antigua, pero quien cocinó fue su hija, y ella sí estaba en nada, su mamá no le enseñó a cocinar, esa es culpa de la mamá.

¡No se pierda Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo a las 7 de la noche por América Televisión!