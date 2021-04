Janet Barboza: "Yo tengo una correa super ancha, así que puse el pecho para todo"

La conductora de América hoy expresó que tolera las bromas en el programa.

Este domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco, ¿qué tal sazón tiene Janet Barboza?

- Creo que soy buena, me defiendo mucho, me gusta la cocina, tengo recetas que me salen muy ricas. Pero no al punto de conquistar por el estómago, soy un poco floja para eso, soy floja para seducir a alguien por la comida. Yo conquisto con un movimiento de cabello medio sexy, con la mirada, creo más en la buena química, en las conexiones.

Y llegas con Edson Dávila, ¿él ayudó o complicó tu labor en la cocina?

- Yo hubiese preferido ir con otro compañero de América Hoy, pero solo él podía (risas). Él no sabe cocinar, él cree saber cosas que no sabe y, además, dirige muy mal. Pero, bueno, ahí con lo que yo pude hacer logramos salvar nuestro plato, salió rico.

Y este domingo te enfrentas a una Natalie Vértiz que llega más bromista que nunca…

- Sí, nos divertimos mucho, este domingo nos verán, lo van a disfrutar. La pasamos muy bien, todo fue muy divertido y en buena onda, con nosotras se jugó al teléfono malogrado, intentaron meter cizaña, pero la maldad nunca triunfa.

¿Y cómo tomaste las bromas?

- Como siempre, yo tengo una correa XXL, super ancha, así que puse el pecho para todo.

