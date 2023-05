Flor Polo sobre Susy Díaz: "Soy la Flor que soy hoy en día por los consejos de mi madre"

Mi mamá es el motor y motivo de mi vida, yo apoyo mucho a mi mamá y ella, a mí, sobre todo en estos momentos difíciles que he estado pasando, ella es la persona que me motiva a seguir adelante, por ella y por mi familia soy fuerte. Mi mamá es lo mejor que Dios me dio en la vida, más que una madre, ella es una amiga, es mi consejera, ella me dice cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal.