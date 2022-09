Edson Dávila sorprendió a Luciana Fuster con inesperado mensaje tras enfrentarse en duelo de cocina

He estado tantas veces en esa cocina que ahí me siento como en mi casa. Como siempre, la pasé muy bien, aunque Valeria, debo decirlo, me hizo renegar porque no sabe cocinar.

Sí, claro, Valeria se quiere casar y no sabe cocinar, ¡terrible! No sé qué está pasando con la juventud, mi madre, por ejemplo, se preocupaba por lo que le iba a preparar a su esposo, ahora se casan sin pensar en eso.

Claro, me encanta la cocina. Me salen muy buenos los platos criollos, los frijoles con seco, el ají de gallina, el arroz con pollo…

Además de la tele y de mi canal de Youtube, me encantaría tener un negocio, no sé exactamente de qué, pero me encantaría. Ya lo he dicho, a mí me encanta el trabajo.