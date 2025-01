Disfruta del contenido exclusivo de Nina de Azúcar en tvGO

¿Quienes podrán ver este contenido exclusivo?

El contenido exclusivo estará disponible 100% gratis para todos los usuarios que se encuentren en territorio nacional y para los suscriptores de América tvGO en el extranjero.

Cabe resaltar, que para ingresar fácilmente al contenido es indispensable que tengan descargada la aplicación de América tvGO, desde Google Play, App Store o App Gallery Huawei (disponible sólo en Perú)

¿Qué pasa si no ven el contenido en ese momento?

Si no llegan a escanear el QR en el momento que aparece o justo no vieron ese capítulo, podrán ver el contenido exclusivo desde la sección de Nina de azúcar en América tvGO.

Suscríbete a tvGO si estás en el extranjero

Si estás en el extranjero y quieres acceder a este contenido y otros 100 programas peruanos, conoce los planes de suscripción de América tvGO y elige quieras.