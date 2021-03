Daniela Darcourt: "Si sé cocinar y hasta he conquistado por el estómago"

Daniela Darcourt y su mami Rosario estarán en el programa para demostrar sus talentos culinarios.

Daniela, este domingo te veremos en la cocina junto a tu mamá, ¿qué tal la pasaron?

- Muy bien, nos divertimos muchísimo. Yo le pedí a mi mamá que perdiera la vergüenza y que sacara toda la calle que nosotras tenemos para poder relajarnos y ganar. Mi mamá y yo tenemos calle, aunque ella diga que no (risas). Cocinar en la cocina de Ethel y Yaco no es fácil porque hay que cocinar bajo la presión del tiempo, pero a mí me gustó como quedó nuestro plato.

¿Y tú qué tan buena eres en la cocina? Yaco asegura que no sabes cocinar.

- Yaco no sabe, yo sí sé cocinar y hasta he conquistado por el estómago. Pregúntale a mi ex por mi olluquito, hace años, hasta al trabajo le llevaba tapers de ollucos. También hago unos tallarines a lo Alfredo buenazos. A mí me enseñó a cocinar mi mamá y también Ricky Tosso, como ya he contado, él me enseñó muchos trucos de cocina en el tiempo en que yo estudiaba teatro.

Y te enfrentas a "Tomate" Barraza, ¿qué tal la competencia?

- A "Tomate" lo conozco desde hace mucho, así que nos divertimos mucho, pero, sin duda, yo cocino mejor que él, que él se quede en lo suyo, que lo mío sí es la cocina. Aunque debo reconocer que su mami Marthita sí sabe cocinar.

Y, a modo de reto, te vimos cantar junto a tu mamá, ¿qué tal la experiencia?

- Fue un momento muy emotivo, mi mami canta lindo. A mi mami y a mí nos une la música, y me encantó poder cantar junto a ella en el programa.

Rosario Escurra:

¿Qué tal la experiencia de cocinar junto a Daniela en el programa?

- Muy divertido, aunque yo estaba nerviosa, no me acostumbro a las cámaras, me falta cancha. Pero todo salió muy bien, Daniela sí sabe cocinar, y con todas sus bromas, yo logré relajarme. No soy una experta cocinera, pero supe guiarla y ella me obedeció en todas las indicaciones. No me quejo, lo hicimos bien.

¿Cómo es la relación que llevas con Daniela?

- Somos amigas, Daniela siempre me escucha, mis consejos son importantes para ella. Yo siempre le recuerdo que ella debe conservar esa humildad que la caracteriza, conservar su esencia, y me satisface ver que ella es una persona muy sencilla. Yo estoy muy orgullosa de mi hija, es una satisfacción indescriptible verla crecer.

¿Y el reto de canto?

- Cantar con Daniela no es fácil, aunque yo sí canto, su voz me apaga, pero la acompañé y salió bonito, fue muy emotivo. A nosotras la música nos une, recuerdo que, antes de la pandemia, nos reuníamos con la familia y Dany y yo siempre cantábamos. Ojalá regresen esos días.

¡No te pierdas Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo a las 7 de la noche por América Televisión!