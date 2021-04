Choca Mandros: "He recuperado algunos kilos, pero yo me siento cómodo como estoy"

Choca contó que no se siente mal por sus imágenes del pasado y que entrena a diario para no subir de peso.

Choca Mandros estará este domingo en Mi mamá cocina mejor que la tuya junto a Natalie Vértiz. La dupla enfrentará a Janet Barboza y Edson Dávila.

Este domingo te veremos en Mi mamá cocina junto a tu compañera Natalie Vértiz, ¿cómo la pasaste?

- Es la primera vez que llego con Natalie y me sorprendió en la cocina. Además, llegamos a divertirnos y no sabes el programa que se viene este domingo. Yo sí sé cocinar, hace dos años me metí a clases de cocina e hice diplomados de comida peruana y comida del mundo y ahí aprendí técnicas, ahora sí me defiendo en la cocina.

¿Y esto no te ha jugado en contra por la dieta?

- Sí, con esto aprendí a comer rico y he recuperado algunos kilos. Por eso, para compensar, estoy con un personal trainner y hago ejercicios todos los días. Por lo menos, para no subir; por salud, no quiero volver a subir y estar como estaba antes. Pero, ahora, yo me siento cómodo como estoy. Y no me molesta cuando muestran mis fotos del pasado, desde el momento que te presentas delante de un lente de televisión, ya sabes que esas imágenes van a durar para toda la vida.

Y este domingo se enfrentan en la cocina a Edson y Janet, ¿ahí hubo fuego?

- Claro que sí, vamos a enfrentarnos cara a cara con ellos. Natalie le sacará todas sus verdades a Janet Barboza, todas las cosas se las dirá en su cara pelada, claro que todo en buena onda. Si ellos se prestan para el chiste, nosotros también vamos al chiste. La idea es tener correa, y yo tengo una bien ancha. Y en la cocina, yo no creo que Janet cocine muy bien y Edson fue a hacer alharaca.

Natalie Vértiz está embarazada, ¿la estás engriendo mucho?

- Sí, la estoy engriendo mucho. Yo he descubierto en esta etapa lo sentimental que puedo ser, ya van dos veces que voy llorando en pantalla por las cosas que Natalie y Yaco nos han ido contando. La historia de Natalie y Yaco es un ejemplo de que el amor aún existe.

¿Y cómo va tu corazón?

- Mi corazón está solo, pero feliz. Lo que sucede es que llegas a una edad en donde te das cuenta que no necesitas de una compañía para estar feliz. Si aparece, si complementa, en buena hora, y si no, no. No dependan de una persona para ser feliz. La otra persona no puede ser el motivo de mi felicidad, mi felicidad la creo yo mismo.

