Cachaza sobre Rafael Cardozo: "No es pisado, ha madurado y es respetuoso"

Carol Reali , más conocida como "Cachaza", abrió su corazón y confesó cómo es su relación con Rafael Cardozo , quien hace unos meses le pidió la mano y se casarán muy pronto. La influencer indicó que su novio no es pisado, tal como comentó Yaco Eskenazi en "En esta cocina mando yo" .

"Yo no diría que Rafael es pisado, diría que está mucho más tranquilo, respetuoso y cariñoso, ¡me gusta! Ya era hora, ahora Rafa ya está más obediente , más a mis órdenes (risas). Creo que en todos estos años él se ha tranquilizado, siento que Rafael ha madurado bastante, ha valorado cosas pequeñas, detalles, el pasar un fin de semana en familia."

Respecto a los planes de matrimonio, Cachaza indicó que todavía no hay fecha para llegar al altar. " El tema de la fecha aún no lo tenemos , quizá de acá a un año, para programarlo con calma, pero nos encantaría casarnos acá, en Perú. Estamos pensando qué hacer porque tenemos muchos amigos y queremos hacer algo grande para poder invitar a todos, además, queremos traer a la familia, tanto la de él como la mía."

Lo que sí dejó en claro es que por el momento no desea tener hijos con su pareja. "Me encantaría, pero aún no es el momento. Nosotros aún estamos construyendo juntos, estamos terminando nuestra casa de campo en Huaral, estamos creciendo profesionalmente, tiempo al tiempo. Siento que ahora nos cortaría un poco el ritmo de nuestros planes."