Angie Arizaga y Sully Sáenz se enfrentarán a Israel Dreyfus y Zumba en reto de cocina

¡No te pierdas Mi mamá cocina mejor que la tuya este domingo a las 5.30 p.m.!

Angie Arizaga, Sully Sáenz, Israel Dreyfus y Zumba se prepararán para demostrar sus dotes en la cocina en Mi mamá cocina mejor que la tuya. La guerra será entre hombres y mujeres y cada uno tendrá que poner de su parte para salir airoso con sus preparaciones.

Israel Dreyfus contó que fue divertido participar con Zumba. "Me divertí muchísimo, la pasé muy bien, "Zumba" es una persona que transmite mucha energía, es un mate de risa, y Angie y Sully son mis amigas de toda la vida, me gustó mucho reencontrarme con ellos. Pero, eso sí, en la cocina, Zumba es un desastre, con decir que, en vez de echar sal al arroz, le puso azúcar. Yo no soy un gran cocinero, pero tampoco llego a ese extremo."

En tanto, Sully Sáenz indicó que la dupla entre Israel y Zumba no será la mejor. "Israel y Zumba se pasaron, son un peligro en la cocina, su comida estuvo terrible, con decir que usaron azúcar en vez de sal para el arroz. Así que, entre su plato y el nuestro, no hubo mucha diferencia. Me compadezco de la chef Muriel Mongrut, no sé cómo no ha terminado en el hospital después de probar estos platos (risas)."

¡No se pierda Mi mamá cocina mejor que la tuya este domingo a las 5:30 de la tarde por América Televisión!