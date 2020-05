Andrés Wiese nominado como el rostro más bello del mundo 2020

Andrés Wiese se convirtió en el primer peruano que fue nominado al rostro más bello del mundo 2020. A través de Instagram, el concurso The 100 most beautiful faces que se realiza anualmente por TC Candler & The Indepent Critics.

La nominación del actor peruano recibe una buena acogida que hasta el momento supera en "likes" a figuras como Chris Evans y Cristiano Ronaldo. El mejor amigo de Erick Elera supera un poco más del medio millón de "me gusta".

Andrés Wiese dedicó este mensaje a Erick Elera por su boda