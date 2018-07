"Indiferencia": La canción que hacía "llorar" a Grace y Nicolás

"Indiferencia" es el título de la canción que muchos llaman "Ya no volverás", es la triste canción que acompañaba a la historia de "Grace" y "Nicolás" cuando ambos estaban distanciados.

Ahora resulta que no sabes, todo lo que me sucedió

Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón

Tu indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor

Cuando se pierde la distancia lo que soñamos tu y yo…

Y que le pasa al amor cuando se pierde en el camino

Este silencio lo eh vivido y me doy cuenta

Que tú no volverás

Y duele el amor porque tú juegas con fuego

Qué pena comenzar de nuevo

Y lo siento,

Ahora que tú ya no volverás

Ahora resulta que no sabes, todo lo que me sucedió

Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón

Tu indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor

Cuando se pierde la distancia lo que soñamos tu y yo…

Y que le pasa al amor cuando se pierde en el camino

Este silencio lo eh vivido y me doy cuenta

Que tú no volverás

Y duele el amor porque tú juegas con fuego

Qué pena comenzar de nuevo

Y lo siento,

Ahora que tú ya no volverás

Y que le pasa al amor cuando se pierde en el camino

Este silencio lo eh vivido y me doy cuenta

Que tú no volverás

Y duele el amor porque tú juegas con fuego

Qué pena comenzar de nuevo

Y lo siento,

Ahora que tú ya no volverás

Intérprete: Jovan Tomasevich