Esta es la nueva canción de Rubí en Al fondo hay sitio

En los últimos capítulos de Al fondo hay sitio reapareció Rubí o Rufina (Anahí de Cárdenas) luciendo un look espantoso, pues luego de salir de prisión quedó en la miseria absoluta. Sin embargo y pese a su apariencia, ha lograron hechizar a Miguel Ignacio (Sergio Galliani).

["Al fondo hay sitio" Rubí sedujo a Miguel Ignacio de las Casas]

Estas escenas han sido acompañadas por una canción que se ha convertido en una de las favoritas de los fans de Al fondo hay sitio. La canción se llama "Bailo en la calle", es interpretada por la agrupación "Silencio 2000" y fue compuesta por Juan Carlos Fernández.

[Rubí hizo enloquecer a Miguel Ignacio con este baile]

"Baila toda la noche, hay que olvidar las penas, caramba y alegrar los corazones. Salgo a la calle para pasarla bien, me pongo minifalda y mis tacos también. No me molesta lo que diga la gente, me di cuenta que soy diferente", es parte de la letra de la canción.

[Escucha la canción de Emilia y Nicolás en Al fondo hay sitio]