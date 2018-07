"Purita candela" La canción de Marisela Puicón en AFHS

"Purita" ingresó a Al fondo hay sitio en el 2016, provocando un tremendo alboroto entre los personajes masculinos y encendiendo los celos en las mujeres de las Lomas. Marisela Puicón interpretó no solo al personaje, sino también a la canción "Purita candela".

Yo no sé lo que me pasa cuando siento tu mirada

y quema quema quema

la candela en mi corazón

se acelera y no puedo más

y quiero darte todo mi amor

Así, así suavecito vamos los dos

apretaditos, dale que dale

que la vida es para gozar

cuando te veo me pongo a temblar

Purita candela, Purita sabrosura

Purita fantasía, Purita pa´gozar

Purita candela, Purita sabrosura

Purita fantasía, Purita pa´gozar

Dale mambo, dale mambo

Dale mambo, dale mambo

Dale mambo, dale mambo

Dale mambo!!!

Intérprete: Marisela Puicón

Letra: Juan Carlos Fernández