¿Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán juntos nuevamente?

Janet Barboza hizo un comentario sobre lo que está pasando actualmente entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán habría dejado la soltería y además estaríanuevamente en coqueteos con Yahaira Plasencia, comentó Janet Barboza en América Hoy. A la cantante le preguntaron si volvería con un ex y esto fue lo que respondió.

"Yo soy súper práctica ah, cuando ya chau, chau, en una, pero cuando siento que de repente se puede intentar algo, chévere, pero si no, no, es depende de la relación, de cómo estén llevando las cosas", declaró Yahaira Plasencia.

Para Janet Barboza, la respuesta de la salsera es ambigua y cree que sí hay una posible reconciliación con Jefferson Farfán. "Porque cuando nos preguntan y nos dicen regresarías con tu ex, una que está segura dice no hay forma, pero la Yaha dice no, depende cómo terminó", enfatizó la conductora.

