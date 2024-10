“(¿Has pensado, quizás, en lanzar tu marca?) Sí, mira… no te voy a mentir que este año nos fuimos a Gamarra a ver teles, a ver cosas, pero con lo del podcast, el primer lanzamiento de la canción, los viajes que tuve por el tema de los premios… fue complicado. Pero si me gustaría, quizás, el año que viene poder ver bien con qué diseñador”, con qué gente trabajar. Eso de alguna u otra manera es bonito porque la gente te siente cerca y si se da la oportunidad de poder hacerlo el año que viene, yo lo hago, a mí me gustaría”