Xoana González y Yamila Piñero minimizaron a Nenu López

“(¿Siempre te trataron bien?) Sí, siempre bien, uno cuando va a hacer un acuerdo laboral, a mí mientras me correspondan correctamente yo voy a ser una buena trabajadora. Si yo he estado en Perú tanto tiempo, después que entro en un programa de otro país y quiero hacer lío de una estupidez o para hablar de algo por el estilo, tienes que tener pruebas. Me parece que está siendo bastante tonta”, precisó.