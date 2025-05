Xiomy Kanashiro contó detalles de su futura boda con Farfán

Xiomy Kanashiro se animó a decir que le encantaría que Jefferson Farfán sea el padre de su primer hijo a pocos meses de relación, pero aclaró que, por el momento, no es prioridad aunque no descartó tener un bebé con el exfutbolista. "(¿Ves a Jefferson como el padre de tu primer hijo?) Yo creo que sí, no estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante, pero ahorita no es prioridad", expresó.