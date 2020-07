¿Tomar bebidas frías en invierno realmente resfría?

¿Lo mismo sucede con las bebidas con hielo? Descubre si es bueno o malo para tu salud.

¿Tomar cosas frías en invierno nos resfría? ¿Es verdad o mentira? El doctor Alberto Chueca respondió a esta recurrente pregunta de las personas cuando sufren mucho con el resfrío o les dio una gripe.

"Para que tú puedas pasar un alimento, ya tu cuerpo lo ha calentado. Mientras que no tomes nada con hielo, no tienes que dejar de comer las cosas frías. Puedes comerte un helado de crema, porque a la hora que pasa a la garganta ya está tibio, no te va a enfermar. Si los helados enfermaran, ya hubieran denunciado a las heladerías", aclaró el pediatra en América Hoy.

El doctor Alberto Chueca también explicó por qué no se recomienda tomar bebidas con hielo. "El hielo no termina de calentarse a la hora de pasar a la garganta, un helado de crema puedes comer, puedes comerte un yogurt, puedes comer cosas al tiempo sin ningún problema, no tienes que comer todo tibio", finalizó el especialista en salud.

