La rulosa reveló que Christian Domínguez detrás de cámaras habría dado detalles de cómo era su ex para trabajar: “Además es re diva, ¡ah! Christian Domínguez nos contaba de que ella a cualquier escenario no se subía. No, no, no, no, tenía que ponerle ahí su agüita especial, su no sé qué”.