Susy Díaz tuvo inesperada reacción al ser consultada por asistir a reunión social

Susy Díaz se alteró al ser consultada en el programa.

Susy Díaz reconoció su error tras asistir al almuerzo de una amiga. Sin embargo, antes de revelarlo, su actitud sorprendió a Janet Barboza y Ethel Pozo en el programa. La artista, al principio, aseguró que no cometió ninguna falta.

"No ha sido fiesta, ha sido un almuerzo de media hora. Me pasé media hora hablando, hubo poca gente. No hubo fiesta. Solo estuvo Azucena, Nadeska, mi amiga Raquel Bernal, un grupo de cinco personas. Todas tenemos prueba de isopado. Cuando fui parecía una reunión de iglesia.", contó Susy.

Susy Díaz tras recaída de Florcita por COVID-19: Casi me da un derrame cerebral al enterarme