Susy Díaz tras recaída de Florcita por COVID-19: Casi me da un derrame cerebral al enterarme

Susy Díaz envió un doctor a la casa de Florcita Polo porque no se recupera y los síntomas graves continúan.

Florcita Polo confirmó un enlace con América Hoy para el día martes, pero se sintió mal y no pudo conectarse. Este miércoles ella contó que sufrió una recaída por laCOVID-19 y los síntomas graves continúan, pese a que ya había recuperado el gusto y el olfato.

Susy Díaz llora por salud de Florcita: "Yo le dije que no vaya con Néstor a Chancay"

Flor Polo Díaz ya pasó los quince días del coronavirus, pero la enfermedad dejó secuelas y como tiene pocas defensas la hacen más vulnerable a los síntomas. Su mamá Susy Díaz estaba en el set y contó la preocupación que tiene por su única hija.

"Ayer sentí su voz de Flor muy mal, gracias a mi amigo del policlínico que fue, estaba saturando 98, gracias a Dios normal porque yo empecé a orar. Me preocupé bastante, yo estaba en una reunión de trabajo, me puse ayer mal, casi me da un derrame cerebral, yo no puedo tener preocupaciones", dijo Susy Díaz, quien espera una pronta recuperación de su hija Florcita.

