Sheyla Rojas: Tomo bien que me digan interesada, siempre quise estar con alguien que me dé estabilidad

"La vida me ha enseñado que lo mejor es un hombre trabajador", dijo Sheyla Rojas, quien desea más hijos y formar una familia.

Sheyla Rojas tiene una nueva vida en México y afirmó que, a estas alturas de su vida, toma bien que le digan que es "súper interesada". "Yo sí, siempre quise estar con alguien que pueda darme esta estabilidad para poder formar mi familia y tener mis hijos", reconoció.

En enlace con América Hoy, la modelo detalló que, por ese motivo, lo que más le gusta y admira de su novio es que es muy trabajador. "A veces estás con alguien que no tiene qué ofrecerte y lo primero que hace es hablar mal de ti y cobrar dinero a costa tuya", recordó.

"Conforme vas creciendo te pones más exquisita en las cosas, mi mala experiencia me ha enseñado que no hay nada como estar con un hombre que sea trabajador", agregó Sheyla Rojas, quien confesó que sí le gustaría tener más hijos, ya que por el trabajo no pudo disfrutar mucho del crecimiento de Antoñito.

