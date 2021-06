¿Sheyla Rojas se aumentó nuevamente el busto?

Sheyla Rojas llamó la atención de todos por su figura y explicó por qué parecía tener una talla más de brasier.

Sheyla Rojas estuvo hace unos días en enlace con América Hoy y llamó mucho la atención de Janet Barboza por cómo lucía en la videollamada. La conductora le preguntó si se hizo aumento de busto y tenía una talla más de brasier.

"Nada, no mentira, es así, es el topcito, no me he hecho nada, muy pronto sí me haré, pero por el momento nada", respondió Sheyla Rojas, quien una vez no quiso decir el nombre de su pareja, a quien conoció en México.

