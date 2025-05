Sergio George y reacción por nueva canción de Yahaira Plasencia

"Siempre estoy en comunicación con ella. Si me pregunta algo de asesoramiento, de lo que sea. ¿Trabajar de la mano de ella? No sé, de pronto, yo no sé si va a pasar en el futuro. (¿No lo han conversado?) Si me pregunta de tal cosa o mi opinión, si la quiere, se la doy, musicalmente, pero no estoy trabajando con nadie ahora", expresó Sergio para América Hoy.