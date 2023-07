Sergio George sobre respaldo de Yahaira Plasencia a Farik Grippa: "Se equivocó"

"Yo me enteré de ese tuit y le mandé un texto a Yahaira y ella me dijo que solo estaba apoyando a su colega. Yo le dije a Yahaira que no debería meterte en cosas legales porque uno nunca sabe que hay detrás y esa es mi opinión. Entonces ella decidió borrar esa publicación, yo no le dije a ella que borre ese post, ella no es mi hija, ni mi esposa ni mi artista", expresó George.