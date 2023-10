Samantha Batallanos reveló por qué Jessica Newton le quitó la corona

Samantha Batallanos aseguró que la empresaria le quitó la corona por haberse subido de peso. "Yo fui Miss Grand 2 años y me quitaron la corona. Cuando gané la primera vez (2019), me quitaron la corona porque vino la pandemia, me subí de peso. Obviamente, no estaba haciendo ejercicios, entonces Jessica (Newton) me quita la corona; por eso, por mis medidas", dijo durante su visita en 'América Hoy'.