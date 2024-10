¿Samahara Lobatón gastó 30 mil soles en cumple de su hija?

En la decoración con Yunko Do Santos costó 15 mil soles, y Samahara reveló lo siguiente: “Sabes que ahora ya nadie trabaja por canje completo, solo por porcentaje de descuento (¿A Yunko le pagaste?) Yo trabajo con Yunko hace mucho tiempo, desde el primer año de Xianna, si bien es cierto me hizo un descuento, pero no es que me haya dado canje, porque Yunko no da canje”