Samahara Lobatón encaró a Evelyn Vela: "Más mentirosa esa tía".

Samahara Lobatón estuvo pendiente de la entrevista de Evelyn Vela en América Hoy y no dudó en enviar una foto para desmentir a la empresaria al decir que su hija Ann no tiene nada que ver en la ruptura de la amistad con su mamá. "¿Puedes poner esa foto? Es su hija con el novio de mi hermana. Si supuestamente su hija no tiene nada que ver, ¿no? Ja, ja, ja más mentirosa esa tía", escribió la hija de Melissa Klug.