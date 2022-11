Rodrigo Cuba lloró por su hija al revelar cómo vivió el día del padre

“Estoy calentando, y no sé cómo giro y la veo al ras de la cancha, y nunca se me va a olvidar esa imagen que me mira y me hace así, y se mete corriendo a la cancha, me abraza, una emoción bárbara porque había sido una semana bastante dura, y ya había pasado lo que todo el mundo sabe. Es un recuerdo que definitivamente se va quedar en mí siempre”, confirmó el ‘Gato’.