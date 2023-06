Rodrigo Cuba es duramente criticado en redes sociales por exponer su vida de soltero

“Más que eso, yo siempre yo dije desde un inicio, aquí no hay culpables, no hay ni santos ni santas, yo siempre lo dije desde un inicio y nadie me escuchaba, nadie me quería creer, yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos, lo dije en el último episodio que estuve en El Gran Show, y él sabe por qué, cómo y cuándo hace las cosas, yo como te dije, ahorita llevo una relación cordial con el papá de mi hija y no quiero que esa cordialidad se pierda y mucho menos por terceras personas”, sentenció.