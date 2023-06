Rodrigo Cuba dejó sin cama a Ale Venturo, según Melissa Paredes

“Me parece que es una denuncia muy fuerte, es decir, Ale Venturo su nenita tiene que cuatro meses y ¿el Gato Cuba se ha llevado la cama de Ale Venturo? Por favor, qué terrible esta denuncia, qué fuerte (…) Dejar sin cama, primero a mamá de su primera niña dejarla sin muebles y ahora hacer lo propio con Ale Venturo (…) Yo espero que Melissa me corrobore, bueno lo acaba de decir, lo acaba de escribir y yo les transmito lo que ella me ha dicho, me he quedado en shock”, sentenció.