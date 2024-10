¿Rafael Cardozo se opondrá a la boda de Cachaza y André Bankoff?

Rafael Cardozo fue consultado si se opondría a la futura boda entre su expareja Carol Reali y André Bankoff. El brasileño no dudó en bromear al respecto. "Escondidito allá, si alguien que levante la mano, ¿ah? Es un reclamo. No, no, jamás. Tanto que quiero hasta evitar un poco hablar del tema, porque creo que un ex no tiene que meterse ahí ni para opinar. Le deseo lo mejor si va a pasar, porque creo que se merece una cosa que ella siempre buscó, y ahí está", dijo.