¿Rafael Cardozo ingresará a La casa de los famosos en México?

Rafael Cardozo fue consultado si en el pasado le molestó las indirectas de André Bankoff y cuando lo calificó de "Casio". El brasilero dejó en claro que no tuvo ningún problema con su compatriota, pero que Carol Reali debió intervenir. "En un tiempo sí me chocaban las cosas. No tenía ninguna molestia con el chico, pero por parte de ella debió frenar. Yo tenía una molestia con ella", reveló.