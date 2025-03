Rafael Cardozo confesó retoquito en su rostro: "Dio curiosidad"

"Me provocó, me dio curiosidad porque dijeron que eran los de Hollywood (los que se ponían). Ellos pasan un lapicero con varias agujas como si fuera un tatuaje. Ponen una crema anestésica en la cara y te van pasando", dijo y a lo que Janet se acercó a su cara para ver si había funcionado. "No tiene ni una línea de expresión", exclamó sorprendida.