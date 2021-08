Paula Manzanal tras ver a Fabio Agostini con otra mujer: "No me parece una competencia"

Paula soltó una fuerte declaración en vivo, ¿qué pasó?

Fabio Agostini continúa en España y, tras anunciar que no estuvo enamorado de Paula Manzanal, apareció con otra guapa mujer en la playa. Se trata de su mejor amiga, según la 'manzanita', quien habló al respecto tras ver las imágenes.

"Es su mejor amiga desde hace años. No me parece una competencia para nada. Es cero. No es competencia.", reveló. Entre risas, Paula tomó a bien el video donde aparece su ex con otra chica y expresó que todavía mantiene una comunicación con 'el Galáctico'.

