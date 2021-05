Paula Manzanal: Macarena Vélez me pidió disculpas por amistar a Fabio Agostini y Mayra Goñi

"Me pidió disculpas y me dijo que no lo volvería a hacer", contó Paula Manzanal sobre su conversación con Macarena Vélez.

Paula Manzanal estuvo en enlace con América Hoy y contó que conversó con Macarena Vélez luego de enterarse que "amistó" a Mayra Goñi y Fabio Agostini. La modelo detalló que la exguerrera se mostró arrepentida por haber sido la "cupido".

"Ayer hablé con Maca y siento que tampoco lo hizo como que con mala intención, me pidió disculpas, hablamos bien, y siento que sí está muy arrepentida, me dijo que no lo volvería a hacer, así que Fabio (Agostini) ya no volverá a hacer videollamadas a tus ex", dijo Paula Manzanal desde su nueva casa en Madrid.

