Paula Manzanal llama "suegra" a la mamá de Fabio Agostini, pero ella dice que no la conoce

Isabel Martel invitó a Paula Manzanal a Canarias y la "aprobará" cuando la vea personalmente.

Fabio Agostini se reencontró con Paula Manzanal en Madrid y luego viajó de urgencia a su tierra Canarias para operarse del brazo. El español estuvo muy bien cuidado por su mamá, a quien la modelo ya le dice "suegra".

"No sé, no la conozco, he visto que es muy linda, pero ya veremos cuando nos conozcamos. Ya la vi en Perú que salió bailando con él, vi la foto final (del beso). Aquí puede venir, estamos de maravilla", respondió Isabel Martel cuando le preguntaron por la publicación de Paula Manzanal.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!