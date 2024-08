Paula Arias decidió romper su silencio tras consultarle sobre la nueva relación de su expareja Eduardo Rabanal, quien habría confirmado un nuevo romance. La cantante pidió que ya no le pregunten por él pues es parte de su pasado. "Es su vida, déjenlo... como yo lo dije la persona puede salir a la esquina a donde se le dé la gana y no tienen que seguir involucrándolo conmigo. Yo estoy en otra etapa de mi vida. Yo me respeto mucho hoy por hoy", sentenció.