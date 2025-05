Patricio Parodi se sinceró así sobre los excesos en Kick

"(Tú que estás en Kick, mucho se habla de los excesos que han habido en esta plataforma, ¿tú qué opinas al respecto?) Sí, hay muchos exceso, por supuesto, como yo tuve uno, ¿no? Pero creo que de ese exceso que tuve, nunca lo volví a repetir. Equivocarse es de humanos, no somos perfectos, fue un error de mi parte. Los tomé, los analicé y me di cuenta que sí me había equivocado, pedí perdón y es algo que he corregido mi contenido sin ese tipo de excesos", explicó Parodi.