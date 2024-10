"Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte no llegan a diciembre"

Janet Barboza no dudó en pronunciarse frente a la nueva crisis que protagoniza Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero luego que ambos se eliminen sus fotografías juntos en sus redes sociales. La conductora aseguró que a la bailarina le gusta exponer todo. "Las redes aguantan todo y yo a esta pareja, me reafirmo, que no llegan hasta diciembre", sentenció.