Pamela López y Luis Fernando Rodríguez se lucen juntos y felices

Pamela López se volvió a pronunciar sobre su supuesta relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez y aclaró que no están en una relación, pero que se están conociendo. "(¿Hay una relación?) No, no, no para nada. (¿Se están conociendo?) Sí, bueno es mi amigo y lo dije en su momento y lo seguiré diciendo somos libres y es mi amigo", expresó.