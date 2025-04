¿Pamela López no descartó que sus hijos conozcan a Pamela Franco?

"(Si Pamela Franco compartiera con tus hijos como amiga de Cueva, ¿qué pensarías?) No, no lo aceptó, de ninguna forma porque la señora entró por la puerta falsa. No hay forma de que mis hijos tenga contacto con ella o al menos no por ahora", señaló López, quien no descartó un futuro encuentro entre sus hijos y la cantante.