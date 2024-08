Carlos Cacho y su fulminante crítica contra Pamela López

Carlos Cacho fulminó a Pamela López tras afirmar que se metió en el matrimonio de Nardha Velarde y Luis Fernando Rodríguez. "Me sorprende que esa mujer se meta en un matrimonio tan bello. Ella que está reclamando por su matrimonio con Cueva mira lo que hace. Esa mujer es indefendible. No me cayó bien cuando la conocí (...) No la quiero ni ver”, sentenció en comunicación con América Hoy.